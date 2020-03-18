الإمارات تعلق منح تأشيرات الدخول عند الوصول ابتداء من غدٍ

استثناء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية

أفادت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن على "تويتر" اليوم (الأربعاء)، أن الإمارات ستوقف مؤقتاً إصدار تأشيرات الدخول عند الوصول باستثناء لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية اعتباراً من 19 مارس (آذار).

على الصعيد نفسه، ذكرت سفارتا أستراليا ونيوزيلندا في الإمارات أن الموجودين بالدولة الخليجية ولديهم تأشيرة سارية لن يتأثروا، وفقاً لـ"رويترز".

الإمارات تأشيرات الدخول جوازات السفر الدبلوماسية فيروس كورونا الجديد

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18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 09:21 PM

استثناء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية

الإمارات تعلق منح تأشيرات الدخول عند الوصول ابتداء من غدٍ

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن على "تويتر" اليوم (الأربعاء)، أن الإمارات ستوقف مؤقتاً إصدار تأشيرات الدخول عند الوصول باستثناء لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية اعتباراً من 19 مارس (آذار).

على الصعيد نفسه، ذكرت سفارتا أستراليا ونيوزيلندا في الإمارات أن الموجودين بالدولة الخليجية ولديهم تأشيرة سارية لن يتأثروا، وفقاً لـ"رويترز".

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الإمارات تأشيرات الدخول جوازات السفر الدبلوماسية فيروس كورونا الجديد

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