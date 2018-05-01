فياريال يوافق على التحاق سالم الدوسري بمعسكر المنتخب السعودي

ضم المدير الفني للمنتخب الوطني اخوان أنطونيو بيتزي اللاعب سالم الدوسري في معسكر المنتخب المقام حالياً في مدينة ماربيا الإسبانية.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الدوسري حصل على موافقة إدارة ناديه فياريال الإسباني والسماح للاعب بالمشاركة في المعسكر الإعدادي والمباراتين الوديتين التي سيخوضهما الأخضر.

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01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439 09:25 PM

فياريال يوافق على التحاق سالم الدوسري بمعسكر المنتخب السعودي

عبدالعزيز السلمي

الرياض

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ضم المدير الفني للمنتخب الوطني اخوان أنطونيو بيتزي اللاعب سالم الدوسري في معسكر المنتخب المقام حالياً في مدينة ماربيا الإسبانية.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الدوسري حصل على موافقة إدارة ناديه فياريال الإسباني والسماح للاعب بالمشاركة في المعسكر الإعدادي والمباراتين الوديتين التي سيخوضهما الأخضر.

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