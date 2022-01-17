"سبل" ناقل لوجستيّ في مهرجان العسل السابع بعيدابي جازان‎‎

يقدم خدمات متنوعة منها شحن وتغليف المنتجات لجميع المناطق

يشارك البريد السعودي "سبل" كناقل لوجستي في مهرجان العسل السابع في جازان، الذي يقام تحت رعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز خلال الفترة من 13- 23 يناير 2022، وتقام الفعالية في محافظة العيدابي.

ويُعتبر مهرجان العسل بجازان الذي يحظى بدعم من أمير المنطقة، مهرجانًا سياحيًّا يختص بعرض أصناف مختلفة من العسل الذي تعمل على إنتاجه مناحل المنطقة، ورافدًا مهمًّا لتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية بمحافظة العيدابي، وداعمًا لتجارة تربية النحل وبيع العسل الذي تشتهر بإنتاجه منطقة جازان؛ حيث يقوم النحالون من جميع محافظات المنطقة بعرض منتجاتهم من أصناف العسل الطبيعي المختلفة؛ فضلًا عن التعريف بإمكانات المحافظة السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وغطاء نباتي غني ومتنوع.

ويتخلل المهرجان عدد من الفعاليات المصاحبة.

ونجح المهرجان في نُسَخه الست الماضية في استقطاب أكثر من 200.000 زائر، ويحرص المهتمون من جميع مناطق المملكة، على حضوره والمشاركة في فعالياته.

ويقدم البريد السعودي "سبل" خدمات متنوعة لزوار المهرجان؛ من أهمها خدمات الشحن والتغليف لمنتجات المهرجان لجميع مناطق المملكة، ويُعد جهة رائدة في تقديم الخدمات البريدية اللوجستية، والخيار الاستراتيجي الأول لجميع القطاعات، كمشغل وطني يمتاز بإمكانات عالية جعلت منه القطاع الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.