مصر تسجِّل 128 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 101900 والوفيات 5750 شخصًا

سجَّلت مصر اليوم 128 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 101900 حالة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 88666 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 5750 حالة وفاة.