"حساب الإسلامية" بتويتر ينقل رحلة الحج أولاً بأول عبر التغريدات ومقاطع الفيديو

نصائح وإرشادات وأخبار وفعاليات ضمن الجهود الإعلامية والتوعوية للوزارة

تفاعل حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنصة تويتر مع "رحلة الحج" عبر عشرات التغريدات في بيان صفة الحج وتقديم النصائح والإرشادات التوعوية وبث أخبار وفعاليات وبرامج لخدمة الحجاج وفق البروتوكولات المعتمدة من الجهات المختصة لسلامة وصحة ضيوف الرحمن في ظل جائحة كورونا .

ونشر الحساب العديد من مقاطع الفيديو للمحاضرات والكلمات التي نظمتها الوزارة في إطار برامجها العلمية والتوعوية في الحج، إلى جانب رصد مشاعر الحجاج وانطباعاتهم عن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن في ظل الحج الاستثنائي .

وحرصت الوزارة عبر منصة "تويتر" إلى مواكبة الأحداث أولاً بأول ونشر التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية لسلامة وصحة الحجاج تكاملاً مع جهود مختلف قطاعات الدولة وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم .