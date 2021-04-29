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اليوم.. بلغ عدد الحالات النشطة 9852 حالة منها 1312 حرجة

"الصحة": ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد للحد من انتشار كورونا

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1026) حالة مؤكدة وتعافي (1055) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9852) حالة منها (1312) حالة حرجة.



وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.



وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (416307) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (399509) حالات.



وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6946) حالة "يرحمهم الله جميعاً".



ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.