صادم: أم تلقي طفلتها للدببة.. شاهد ما فعله "زوزو" بها

في مشهد صدم زوار وموظفي حديقة حيوان في أوزبكستان، ألقت أم ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات في بيت الدببة، ما دفع حراس الحديقة وبعض الزوار إلى المسارعة بإنقاذها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقطت كاميرات المراقبة في حديقة حيوان العاصمة الأوزبكية طشقند مشهدًا صادمًا، لم يصدقه الكثيرون.

ويظهر الفيديو أمًا وهي تتحرك وقد حملت طفلتها فوق السور الحديدي المطل على بيت الدببة البنية، وفي لحظة واحدة أسقطت الأم الطفلة التي لا حول لها ولا قوة في عرين الدب.

وتقول الصحيفة، كان في بيت الدببة، ذكر دب القوقازي بني يطلقون عليه "زوزو"، كان الدب يراقب المرأة التي ألقت بالصغيرة من فوق السياج الحديدي، وعندما سقطت في الخندق تحت السياج، أسرع "زوزو" وشم الطفلة ثم تركها مبتعدًا.

وبعد ثوان فقط، دخل ستة من موظفي حديقة الحيوان إلى بيت الدببة، فقام أحدهم بحمل الطفلة بين يديه، بينما قام الباقون بسحب الدب إلى داخل القفص الحديدي وإغلاقه.

وقالت متحدثة باسم حديقة الحيوان: "ألقت أم شابة طفلتها في حظيرة دب بني أمام كل زوار الحديقة الذين حاولوا منعها دون جدوى، ولا نعرف ما دفع الأم لفعل ذلك".

وأضافت: "الحمد لله أن الدب لم يتعامل مع الطفلة باعتبارها فريسته".

وحسب سلطات المدينة، فقد تم نقل الطفلة إلى المستشفى، مصابة بارتجاج في المخ وجروح في الرأس وكدمات من جراء سقوطها، وحالتها مستقرة، لكنها لا تزال تحت المتابعة الطبية، "لكن لم يكن هناك أثر لجروح من أنياب الدب أو مخالبه".

وحسب تقارير محلية، فقد تم اعتقال الأم، التي وقفت في مكانها تراقب ما يحدث صامتة، وتواجه قضية جنائية بتهمة الشروع في القتل تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا في حالة إدانتها.