المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية على منطقة جازان

قال: مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظتي الدرب وفرسان، والأجزاء الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ2 مساءً.