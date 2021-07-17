نقل وبنية ومشروع لأعوام قادمة.. شاهد جاهزية "ملكية مكة" لاستقبال الحجاج

مرافق المشاعر على أعلى كفاءة لتسهيل النسك يصاحبها طواقم بشرية متأهبة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، جاهزية كافة مرافق المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم في راحة واطمئنان مع اكتمال استعداد طواقمها البشرية وتجهيزاتها الفنية في المشاعر المقدسة.

وأكدت في بيان صادر اليوم، أن شركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لتطوير المشاعر المقدسة، أكملت جاهزية مشاريع البنية التحتية لاستقبال ضيوف الرحمن؛ إذ عملت مبكراً على التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط التشغيلية والتنفيذية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر، وتهيئة المخيمات وتعقيمها وتجهيزها وفق المعايير والبروتوكولات الصحية.

وأضافت: "كما انتهت من بناء نموذج تشغيلي في حج هذا العام يعمل بكفاءة تشغيلية عالية ليكون مشروع الأعوام القادمة، وفي الوقت ذاته استحدثت عددًا من مبادرات المكاسب السريعة كالمخيم النموذجي ودورات المياه النموذجية ومركز العمليات والمراقبة ومبادرات بيئية تعزز مبادرة السعودية الخضراء".

كما تعمل الهيئة من خلال مركز الإدارة الشاملة في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة، مع الجهات المعنية لضمان المواءمة والتنسيق بين جميع المشاركين في أعمال الحج للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وإثراء تجربة حجهم، كما تعمل الهيئة الملكية على تأصيل التكامل بين الجهات المشاركة في موسم حج ١٤٤٢هـ لضمان راحة الحجاج والمعتمرين والمصلين وأداء المناسك بيسر وسهولة وأمان.

ويتولى مشرفو البرامج الإستراتيجية بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تنفيذ خطط البرامج خلال موسم الحج من مقر الهيئة الملكية في المشاعر لتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية المشاركة وضمان التواصل بينها وبين القطاعات المعنية.

وأكد البيان على التكامل بين خطط التشغيل والمساحات المتاحة لحركة الحجاج والمعتمرين والمصلين في مسطحات الطواف والسعي في الحرم المكي الشريف، والتنقل بينها من جهة، وبين المحاور والمنافذ المؤدية إليهما من جهة أخرى، إضافة إلى حث الجهات ذات العلاقة لإنهاء الأعمال المؤقتة التي تستهدف تيسير الأداء المناسب والاستفادة من كافة المرافق المتاحة في محيط المسجد الحرام.

وفي قطاع النقل يعمل برنامج التنقل والبنية التحتية للنقل من خلال "المركز الموحد للنقل" على التنسيق الدقيق بين الجهات المشاركة؛ لضمان تنفيذ خطة نقل الحجاج، وقد قام مشرفو البرامج الإستراتيجية بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بزيارة غرفة عمليات النقل لدى النقابة العامة للسيارات، التي تشارك فيها الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج والمرور ومركز القيادة والتحكم، وقاموا بزيارات ميدانية لمحطات نقل الحجاج، واطمأنوا إلى جاهزيتها الكاملة لعمليات مراقبة نقل الحجاج بين المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، ومراقبة تنقلهم داخل المشاعر، ورصدوا في الزيارات الميدانية كل جوانب الأداء والدروس المستفادة منها للأعوام القادمة.