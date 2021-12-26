رصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في قطاع غزة

السلطات الصحية تتوقع "مرحلة عصيبة" وموجة عنيفة

رصدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أول إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا لمقيم في القطاع وانتقلت إليه العدوى في داخله.

وأكد نائب المدير العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة، مجدي ضهير، خلال مؤتمر صحفي أن السلطات الصحية تتوقع "مرحلة عصيبة" وموجة عنيفة من تفشي كورونا، في ظل تسلل "أوميكرون" الذي من المتوقع أن ينتشر على نطاق واسع وبوتائر سريعة في القطاع المكتظ بالسكان.

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26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 02:32 PM

السلطات الصحية تتوقع "مرحلة عصيبة" وموجة عنيفة

رصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في قطاع غزة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رصدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أول إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا لمقيم في القطاع وانتقلت إليه العدوى في داخله.

وأكد نائب المدير العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة، مجدي ضهير، خلال مؤتمر صحفي أن السلطات الصحية تتوقع "مرحلة عصيبة" وموجة عنيفة من تفشي كورونا، في ظل تسلل "أوميكرون" الذي من المتوقع أن ينتشر على نطاق واسع وبوتائر سريعة في القطاع المكتظ بالسكان.

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