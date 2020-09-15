"السراني": عضو هيئة التدريس هو الركيزة الأساسية في تطوير العملية التعليمية والبحثية

قال: تحسين الأداء الأكاديمي يعود لجوانب عدة أبرزها التطور الاقتصادي والمعرفي والجودة

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أهمية الدور الذي يقوم به عضو هيئة التدريس بالجامعة؛ فهو الركيزة الأساسية في تطوير العملية التعليمية والبحثية؛ مؤكدًا أن تطور تقنيات التعليم، تؤكد ضرورة قيام أعضاء هيئة التدريس بتطوير قدراتهم ومهارتهم التدريسية والبحثية.

وأشار الدكتور السراني إلى أن تطوير الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، يعود إلى جوانب عدة؛ من أبرزها التطور الاقتصادي والمعرفي والجودة في مؤسسات التعليم والاتجاه نحو التقنيات الحديثة.

جاء ذلك بعد لقائه أعضاء هيئة التدريس الجدد العائدين من بلدان الابتعاث والحاصلين على درجة الدكتوراه بحضور وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة؛ وذلك في قاعة الاستقبال بالإدارة العليا بالجامعة.

من جهته شكر وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور نواف السراني، مدير الجامعة على دعمه للبرامج بالوكالة عمومًا وبعمادة التطوير الجامعي؛ مشيرًا إلى أن الوكالة تسعى لإدخال برامج ترفع من مستوى أداء عضو هيئة التدريس والموظف، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجامعة.

وقال عميد التطوير الجامعي بالجامعة الدكتور سامي العوفي: إن اللقاء يهدف إلى التعريف بجميع الخدمات التي تقدّمها الجامعة وأهدافها واستراتيجياتها، كما تم التعريف بمشاريع الاعتمادات البرامجية للجامعة والتعرف على التحول الرقمي وطرق التعليم عن بُعد؛ حيث تأتي هذه الأهداف ضمن استراتيجيات الجامعة التي تفي بمتطلبات وتحقيق رؤية المملكة 2030.