البنك الدولي يحذر من ارتفاع الفقر في لبنان إلى نسبة 50%

حث على تشكيل الحكومة بما ينسجم مع التطلعات الشعبية

حذر البنك الدولي اليوم (الأربعاء) من احتمال تزايد الفقر والبطالة في لبنان خلال الأشهر المقبلة، فيما تظاهر مئات الطلاب تحدياً لقرار استئناف الدروس في اليوم الـ21 للحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية الحاكمة.

وشدد البنك في بيان أوردته قناة "فرانس 24" على أن "الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً، فقد يرتفع الفقر إلى 50 في المئة إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً.

ولفت إلى أن معدل البطالة خاصة بين الشباب، المرتفع أصلاً، قد يرتفع أكثر وبشكل حاد.

وحث البنك الدولي بعد لقاء مسؤوليه بالرئيس اللبناني ميشال عون على تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن "الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين".