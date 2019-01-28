"مركز أزمات مكة": أمطار على المحافظات خلال الساعات القادمة

"مدني العاصمة المقدسة" يدعو لتجنب الأماكن المكشوفة أثناء البرق

كشف مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، أن الساعات المقبلة ستشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ مثيرة للأتربة والغبار على محافظات المنطقة.

وأفاد مركز إدارة الأزمات والكوارث لإمارة منطقة مكة، بأنه يتابع مع الجهات الحكومية المعنية كالدفاع المدني والمرور والبلديات، التقلبات الجوية؛ وذلك من خلال ما يرد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن الحالة الجوية القادمة.

وأشار إلى التنسيق بين الجهات الحكومية؛ لضمان سرعة استجابة البلاغات وتمريرها إلى الجهة المختصة لخدمة المواطن والمقيم.

من جانبها، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمن نشاطاً في الرياح السطحية مع احتمال هطول أمطار متوسطة، خلال يوم الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٢- ٢٣ لشهر جمادى الأول للعام ١٤٤٠هـ.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

ولفت إلى ضرورة تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.