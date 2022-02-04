تقنيات حديثة للزراعة وحلول للتحديات.. محافظ الليث يدشن "حصيد"

نوّه بدعم القيادة وأهمية ما يقدم من برامج للقطاع الثالث غير الربحي

دشّن محافظ الليث عمران الزهراني، في مقر المحافظة اليوم، الجمعية التعاونية الزراعية وتنمية الأرياف ‏"حصيد"، منوهًا بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من اهتمام ورعاية ودعم للمشاريع التنموية للجمعيات التعاونية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبمتابعة وبتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، على كل ما من شأنه خدمة المواطن؛ مؤكدًا أهمية جميع ما يقدم من برامج في القطاع الثالث غير الربحي؛ لما لها من أهمية وفوائد تنموية عدة، ومبينًا أنّ محافظة الليث تشهد العديد من المشاريع التنموية المهمة.

من جهته، قدم رئيس مجلس الإدارة المهندس سعيد اليزيدي، عرضًا بين من خلاله تعريفًا بالجمعية التعاونية الزراعية وتنمية الأرياف "حصيد" والتي سيكون مقرّها في محافظة الليث؛ حيث تسعى إلى ابتكار تقنيات حديثة للزراعة والعمل مع الجميع لتطوير الإنتاج الزراعي وتقديم الحلول للتحديات بما يتوافق مع واقع السوق ويحقق بعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا للمزارعين واستقرارًا لتنمية الأرياف من خلال استثمار مواردها التراثية والسياحية والحيوانية وذلك لمواكبة الرؤية الطموحة 2030 واستدامة المناطق الزراعية والريفية.