الصحة: جميع من حصلوا على اللقاح يتمتعون بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أعراض غير متوقعة

المتحدث الرسمي دعا إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن جميع من أخذوا لقاح كورونا -ولله‫ الحمد- يتمتعون بصحة وعافية، ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح.

‏ودعا الجميع للتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

‏كما دعا إلى التواصل ‪@SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442 09:28 AM

المتحدث الرسمي دعا إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات

الصحة: جميع من حصلوا على اللقاح يتمتعون بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أعراض غير متوقعة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن جميع من أخذوا لقاح كورونا -ولله‫ الحمد- يتمتعون بصحة وعافية، ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح.

‏ودعا الجميع للتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

‏كما دعا إلى التواصل ‪@SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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