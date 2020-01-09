بعد تنبيه "الثلوج".. "مدني تبوك" يدعو الجميع لاتباع الإرشادات

"الأرصاد" أشارت إلى توقع تساقطها على "حقل" حتى 10 مساء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر ، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن توقعات عن تساقط للثلوج على محافظة حقل وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الغد.

مديرية الدفاع المدني توقعات عن تساقط للثلوج تبوك

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09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441 03:03 PM

"الأرصاد" أشارت إلى توقع تساقطها على "حقل" حتى 10 مساء

بعد تنبيه "الثلوج".. "مدني تبوك" يدعو الجميع لاتباع الإرشادات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر ، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن توقعات عن تساقط للثلوج على محافظة حقل وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الغد.

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مديرية الدفاع المدني توقعات عن تساقط للثلوج تبوك

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