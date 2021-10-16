أمريكا تدعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل

دعت إلى التحضير للانتخابات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها في الخرطوم، اليوم (السبت)، دعمها الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل؛ بما في ذلك تنفيذ المؤسسات الانتقالية والبدء في التحضير للانتخابات.

ويواكب إعلان واشنطن، مظاهراتٍ في الخرطوم دعت إليها الأحزاب المنشقة عن جبهة قوى الحرية والتغيير، وهي: حزب البعث السوداني، والحزب الاتحادي، وحركتا تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي، والعدالة والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم.

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16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443 03:30 PM

دعت إلى التحضير للانتخابات

أمريكا تدعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها في الخرطوم، اليوم (السبت)، دعمها الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل؛ بما في ذلك تنفيذ المؤسسات الانتقالية والبدء في التحضير للانتخابات.

ويواكب إعلان واشنطن، مظاهراتٍ في الخرطوم دعت إليها الأحزاب المنشقة عن جبهة قوى الحرية والتغيير، وهي: حزب البعث السوداني، والحزب الاتحادي، وحركتا تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي، والعدالة والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم.

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