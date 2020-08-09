العد التنازلي لحالات كورونا بمكة يصل إلى الرقم 1478

انخفاض واضح وملموس وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة

شهدت العاصمة المقدسة خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملموسًا في عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية من جراء فيروس كورونا المستجد؛ حيث لم يتبق سوى 1478 حالة نشطة فقط أغلبها حالات مستقرة.

وسجلت العاصمة المقدسة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم 29438 حالة، تعافى منها 27393 حالة ولله الحمد، فيما انتقل إلى رحمة الله 567 حالة رحمهم الله جميعًا.

ولم يتبق سوى 1478 حالة نشطة أغلبها حالات مستقرة، وهو رقم قليل جدًا مقارنة بالأشهر الماضية التي شهدت فيها مكة تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات بالفيروس.