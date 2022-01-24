‫ "الداخلية" تعلن القبض على شخصَيْن دهسا رجلاً في شارع عام

قبضت شرطة منطقة الرياض على شخصين؛ ظهرا في مقطع فيديو متداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي وهما يقومان بدهس رجل، والاعتداء عليه.

ووفقًا للبيان، تبيَّن أنهما مواطنان، والمركبة مسروقة، ونفّذا جرائم مماثلة.



وأكد السناب الرسمي لوزارة الداخلية تحديد هويتَي الشخصين، والقبض عليهما، واسترداد المركبة، وإحالة القضية للنيابة العامة.