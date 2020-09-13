المكسيك تسجل أكثر من 400 وفاة جديدة و5674 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 421 وفاة، و5674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في بيان لها: إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 663973 حالة، والوفيات إلى 70604.
وتشهد أمريكا اللاتينية أكبر انتشار لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.
أمريكا اللاتينية تشهد أكبر انتشار للفيروس في العالم
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 421 وفاة، و5674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في بيان لها: إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 663973 حالة، والوفيات إلى 70604.
وتشهد أمريكا اللاتينية أكبر انتشار لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.