المكسيك تسجل أكثر من 400 وفاة جديدة و5674 إصابة بكورونا

أمريكا اللاتينية تشهد أكبر انتشار للفيروس في العالم

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 421 وفاة، و5674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها: إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 663973 حالة، والوفيات إلى 70604.

وتشهد أمريكا اللاتينية أكبر انتشار لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.