وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني على هامش أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار "

استعرضا العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها بالمجالات كافة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أمس الثلاثاء أيمن الصفدي، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين المملكة والأردن، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.