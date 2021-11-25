سفير المملكة في كييف.. هذا عدد السعوديين الذين زاروا أوكرانيا في 2021

العلاقات تشهد تطورًا كبيرًا

صرّح سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا الأستاذ محمد بن سليمان المسهر الجبرين، بأن العلاقات الأوكرانية السعودية تشهد تطورًا مستمرًّا على كل الأصعدة منذ افتتاح المملكة العربية السعودية سفارتها لدى أوكرانيا عام 2009م؛ ولكن العامين 2020 و2021 شَهِدا تطورًا ملحوظًا في هذه العلاقات.

بدأت العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوكرانيا عام 1992م عندما اعترفت المملكة باستقلال أوكرانيا، ليكون ذلك تأسيسًا لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ وبناء على ذلك تم افتتاح سفارة المملكة في كييف عام 2009م.

ويضيف "الجبرين" أن الاحترام المتبادل والحفاظ على المصالح المشتركة في العلاقات السعودية الأوكرانية هي الأساس الذي تَمثل خلال عدد كبير من الزيارات بين مسؤولي البلدين خلال السنوات الماضية.

وفي ما يخص الجانب الاقتصادي والتجاري فقد وقّعت المملكة وأوكرانيا على عدد من الاتفاقيات، ومن أهمها اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، واتفاقية تشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين البلدين، ويشغل الجانب الزراعي حيزًا مهمًّا في العلاقات الثنائية بين المملكة وأوكرانيا لوجود إمكانيات كبيرة لدى أوكرانيا في هذا المجال، وفي الوقت الحاضر يتمتع البلدان بعلاقات صداقة وشراكة قوية في العديد من المجالات.

ولفت "الجبرين" إلى النقلة النوعية الجديدة بعد إلغاء تأشيرة الدخول السياحية لمواطني المملكة، وكذلك دخول السائح الأوكراني بكل سهولة للمملكة عبر تقديم طلب التأشيرة على الإنترنت؛ وهذا ما انعكس إيجابيًّا على تكثيف زيارة الوفود وكذلك ازدياد دخول السياح السعوديين إلى أوكرانيا.

وبيّن "الجبرين" أن المملكة تعتبر من أهم شركاء أوكرانيا الاقتصاديين في الشرق الأوسط؛ حيث حافظ التبادل التجاري للأعوام الخمس الأخيرة، على ما يقارب مليار دولار سنويًّا بين البلدين، وخاصة المنتجات والمركبات الكيميائية المتنوعة ومنتجات الفولاذ والحديد والبلاستيك والمنتجات الزراعية كالشعير والحبوب والزيوت النباتية واللحوم والدواجن.

وشرح "الجبرين" أن المملكة تسير بخطوات واثقة وثابتة على طريق الحضارة والتقدم في كل ما يحقق لها الريادة، ولمواطنيها الأمن والرخاء والاستقرار.

لقد أصبح العام 2021 عامًا متميزًا في قطاع السياحة بين البلدين؛ فمنذ اعتماد نظام إعفاء تأشيرة الدخول للمواطنين السعوديين ثم بعد ذلك إطلاق شركة طيران ناس رحلات مباشرة في يونيو الماضي إلى العديد من المدن الأوكرانية، شهدنا زيارة أكثر من 50 ألف سائح سعودي إلى أوكرانيا وفقًا لحواره مع موقع "أوكرانيا بالعربي".

وأوضح "الجبرين" أن هناك عدة لجان مشتركة بين البلدين أبرزها اللجنة السعودية الأوكرانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وكذلك لجنة المشاورات السياسية، وكذلك مجموعة الصداقة البرلمانية، والهدف منها هو تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.