شاهد.. إدارة سوق عكاظ تهدي رجال الأمن الورود

قامت إدارة سوق عكاظ، يوم أمس، بمبادرة جميلة تمثلت بإهداء الورود لرجال الأمن وحراس السوق الذين يقفون على البوابات وينظمون حركة الزوار داخله.

وقال مدير إدارة سوق عكاظ عبدالله السواط إن هذه البادرة هو قليل في حق رجال الأمن الذين يقومون بتأمين وحماية رواد السوق والعاملين به، مقدمًا شكره لكل من ساهم فى إنجاح السوق سواء من الزوار أو المشاركين.