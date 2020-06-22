الإمارات.. السماح بالتنقل والحركة بين أبو ظبي والعين والظفرة اعتبارًا من الغد

الطوارئ: يستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر باستثناء حركة نقل البضائع

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي مع شرطة أبو ظبي ودائرة الصحة- أبو ظبي، عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبو ظبي والعين والظفرة) اعتبارًا من 6 صباحًا يوم الثلاثاء 23 يونيو.

ويأتي القرار بعد تحقيق أهداف حظر التنقل في إمارة أبو ظبي، والمؤشرات الإيجابية لنِسَب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد-19. ويكون التنقل داخل الإمارة تبعًا لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية، يستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح. ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

5

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 09:46 AM

الطوارئ: يستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر باستثناء حركة نقل البضائع

الإمارات.. السماح بالتنقل والحركة بين أبو ظبي والعين والظفرة اعتبارًا من الغد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 2,542

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي مع شرطة أبو ظبي ودائرة الصحة- أبو ظبي، عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبو ظبي والعين والظفرة) اعتبارًا من 6 صباحًا يوم الثلاثاء 23 يونيو.

ويأتي القرار بعد تحقيق أهداف حظر التنقل في إمارة أبو ظبي، والمؤشرات الإيجابية لنِسَب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد-19. ويكون التنقل داخل الإمارة تبعًا لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية، يستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح. ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الإمارات فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020