"تعليم تبوك" تستعد لإعلان أسماء المرشحين للعمل بـ 65 مدرسة لتعليم الكبار

تطبيق المعايير على المتقدمين والمتقدمات والمفاضلة إلكترونيّاً والنتائج قبل بداية الدراسة

بمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، تستعد الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلة في إدارتي تعليم الكبار للبنين والبنات، لإعلان أسماء المرشحين والمرشحات للعمل بمدارس تعليم الكبار "بنين وبنات" إلكترونيّاً للعام الدراسي المقبل ١٤٤٣هـ.

وأوضح مدير إدارة تعليم الكبار في تعليم تبوك الدكتور خلف الفاضلي، أن عدد المدارس الليلية للكبار في المنطقة يبلغ 43 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية فيما يصل عدد مدارس الكبيرات 22 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية، مضيفاً أن الإدارة استقبلت طلبات الترشيح وفق معايير الترشيح للعمل بمدارس تعليم الكبار لشاغلي الوظائف التعليمية التي تتضمن المؤهل ونوعه والخبرة بمدارس تعليم الكبار والمدارس النهارية، والأداء الوظيفي، والدورات التدريبية في تعليم الكبار وفي المجالات الأخرى، والعمل وقت الترشيح.

وأكد الفاضلي، أنه سيتم تطبيق المعايير على المتقدمين والمتقدمات، وستتم المفاضلة بينهم إلكترونيّاً قبل إعلان النتائج قبل بداية العام الدراسي الجديد.