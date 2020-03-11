"العوض": منخفض جوي من العيار الثقيل يضرب مصر غدًا.. ويتجه إلى "تبوك" والشمالية

توقَّع تقلُّبات شديدة يوم الجمعة بالمناطق الشمالية.. وقد تصل سرعة الهبات إلى 140 كم

كشف خبير المناخ خالد العوض أن السعودية تنتظر منخفضًا جويًّا عميقًا بضغوط هابطة جدًّا. المنخفض حاليًا يتقدم نحو مصر، والمركز فوق صحراء ليبيا.

وتفصيلاً، أوضح "العوض" أن العناصر المرافقة لهذا المنخفض في المقدمة سُحب عالية، وانجذاب للرياح الجنوبية الدافئة، وغيوم منخفضة رعدية، وأمطار غزيرة، يُنتظر أن تتأثر بها أولاً -بأمر الله تعالى- أجزاء واسعة من دولة مصر، وتستمر أيامًا عدة، وقد تشل بعض مظاهر الحياة هناك بسبب غزارة الأمطار وما قد يرافقها من تساقط البَرَد بكثافة، ونشاط الرياح السطحية.

وأضاف: مع مرور ساعات يوم غد الخميس يمتد أثر المنخفض الجوي نحو فلسطين والأردن ومعظم دول الشام وشمال غرب السعودية، ثم الجوف ومنطقة الحدود الشمالية، ثم جنوب وشرق منطقة المدينة المنورة وغربي حائل، ثم يوم الجمعة المقبلة 13 مارس 2020 تشتد -بإذن الله- التقلبات الجوية فوق معظم المناطق الشمالية، وتبوك، وقد تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، بما في ذلك بعض المناطق الساحلية، كما تمتد إلى القصيم بشكل أقل حدة من تبوك والمناطق الشمالية والغربية.

وتابع: يوم السبت يصل أثرها مع الضعف الواضح إلى شمال شرقي البلاد. وبشكل عام هناك نشاط قوي متوقع للرياح من المدينة المنورة غربًا إلى عرعر وحفر الباطن وأقصى الشمال والشمال الشرقي، ‏وأشدها يوم الجمعة نهارًا‏.

ولفت إلى أن "المنخفض يعد من المنخفضات ذات العيار الثقيل، وقد تصل سرعة الهبات إلى أكثر من 140 كيلومترًا في الساعة ‏جنوب تبوك ظُهر الجمعة؛ لذا وجب التنبيه. والسفر عبر البر إلى تبوك والجوف قد يكون شاقًّا بسبب الرياح والغبار والأمطار يومَي الخميس والجمعة. والله أعلم".