1200 مدرسة بتعليم صبيا تنهي احتفالاتها باليوم الوطني الـ90

اختتمت إدارة تعليم صبيا احتفالاتها باليوم الوطني (90)، حيث شارك مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي مكاتب التعليم برامجها الثقافية والاحتفائية، بحضور محافظي المحافظات ومشاركة الطلبة وأولياء الأمور، وتنوعت الفقرات التي نفذت عن بُعد بين العروض المرئية، والقصائد الشعرية، والأوبريتات الوطنية، والفعاليات المتنوعة.

كما أتاحت إدارة تعليم صبيا لأكثر من 149 ألف طالب وطالبة عبر منصة مدرستي في 1200 مدرسة بجميع المراحل إمكانية مشاهدة حفلها من خلال تخصيص الحصة الثانية من اليوم الدراسي لعرض الاحتفاء والحديث عن هذه المناسبة الغالية, كامتداد للبرامج التي نفذتها تلك المدارس بداية من الأحد الثالث من صفر واستمرت لأسبوع كامل.

وبالشراكة مع إدارة تعليم جازان نفذت إدارة تعليم صبيا حفلها المركزي بمناسبة اليوم الوطني والذي حظي برعاية كريمة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الذي أكد في كلمته على أهمية غرس القيم الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات، وتعريفهم بالتاريخ وما بذله الملك المؤسس في توحيد هذه البلاد الطاهرة، مقدماً شكره لجميع القائمين على التعليم بالمنطقة على جهودهم المباركة لخدمة الطلاب والطالبات، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وشهد الحفل لوحات ترحيبية ووطنية وتهنئة للوطن من طلاب التربية الخاصة بجازان، وطلاب وطالبات تعليم صبيا، بالإضافة إلى مشاركات أدبية وموسيقية وفنية.

وتقدم الدكتور (الخرمي) بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولأمير منطقة جازان، ونائبه بهذه الذكرى العزيزة على قلوب الجميع. وأكد في كلمته على أن اليوم الوطني تاريخٌ مجيد، اكتمل فيه للملك عبدالعزيز توحيد هذه البلاد المباركة، واستطاع بحنكته تجاوز الصّعاب، والوصول بنا إلى مرافئ الأمان، وقدم شكره للقيادة الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس لإيجاد البيئة التعليمية المناسبة للأجيال، وتذليل كافة الصعوبات ليكون للتعليم الريادة والصدارة.

من جانب آخر دشن مدير التعليم مع المساعد للشؤون التعليمية المرحلة الثانية لمبادرة التمكين الرقمي والتي تنفذها وزارة التعليم بالتعاون مع مؤسسة تكافل الخيرية لتقديم الدعم للمسجلين في تكافل من الطلاب والطالبات وذوي الاحتياجات الخاصة والمادية وذلك بواقع 1990 شريحة ببيانات وجهازًا لوحيًا, بعد أن تم توزيع 906 جهازًا لوحيًا آخر وشريحة بيانات خلال المرحلة الأولى من المبادرة في إطار السعي لتسهيل عملية التعليم عن بُعد على المستهدفين من المبادرة.