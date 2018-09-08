أمطار وبَرَد .. الحصيني يتوقّعها في هذه المناطق

قال: متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه يُتوقع اليوم السبت وليلة الأحد، بإذن الله، أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وبَرَد".

وأوضح عبر حسابه في "تويتر"، إن الحالة ستكون على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل وعسير والباحة وجازان وشرق الحدود الشمالية وجنوب تبوك وغرب القصيم؛ منبهاً من الصواعق والغبار.