تعافي 109 حالات من "كورونا" في جازان.. اليوم

"الصحة": تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس

بلغ عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في منطقة جازان 774 حالة، بعد تسجيل 109 حالات تعافٍ اليوم، فيما تم الإعلان عن تسجيل 16 إصابة جديدة اليوم.

وسجلت بيش 12 إصابة و97 حالة تعافٍ، فيما سجلت صبيا إصابتين و12 حالة تعافٍ، وسجلت صامطة إصابتين كما سجلت كل من الطوال والعارضة إصابة واحدة لكل منهما.