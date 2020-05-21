تعافي 109 حالات من "كورونا" في جازان.. اليوم

"الصحة": تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس

بلغ عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في منطقة جازان 774 حالة، بعد تسجيل 109 حالات تعافٍ اليوم، فيما تم الإعلان عن تسجيل 16 إصابة جديدة اليوم.

وسجلت بيش 12 إصابة و97 حالة تعافٍ، فيما سجلت صبيا إصابتين و12 حالة تعافٍ، وسجلت صامطة إصابتين كما سجلت كل من الطوال والعارضة إصابة واحدة لكل منهما.

جازان فيروس كورونا الجديد

4

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 04:57 PM

"الصحة": تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس

تعافي 109 حالات من "كورونا" في جازان.. اليوم

محمد المواسي

جازان

0 1,653

بلغ عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في منطقة جازان 774 حالة، بعد تسجيل 109 حالات تعافٍ اليوم، فيما تم الإعلان عن تسجيل 16 إصابة جديدة اليوم.

وسجلت بيش 12 إصابة و97 حالة تعافٍ، فيما سجلت صبيا إصابتين و12 حالة تعافٍ، وسجلت صامطة إصابتين كما سجلت كل من الطوال والعارضة إصابة واحدة لكل منهما.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

جازان فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020