بريطانيا.. مهاجم ريدينج تصرف منفرداً

"باتيل" لم تؤكد أو تنفي جنسيته

ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم (الاثنين)، أن الرجل الذي نفذ هجومًا بسكين في بلدة ريدينج البريطانية كان يتصرف منفردًا.

وقالت "باتيل": "ما رأيناه هنا مساء السبت في ريدينج كان من فعل فرد واحد"، واصفة الحدث بـ"المأساوي“.

ولم تعلق الوزيرة على ما إذا كان الرجل الذي تم القبض عليه ليبياً، لكنها لم تقل إن ذلك غير صحيح.