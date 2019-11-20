المستشار الخاص لأمير الرياض يحضر حفل سفارة سلطنة عمان

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها:

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، مساء اليوم، الحفل الذي أقامته سفارة سلطنة عمان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر الثقافة في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل: سفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.