رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع حتى الخامسة مساء

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

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25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443 08:16 AM

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع حتى الخامسة مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

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