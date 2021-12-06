البنك المركزي يختتم برنامج الأمن السيبراني (SECURE) بنسخته الثالثة

يهدف إلى تدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية

اختتم البنك المركزي السعودي مؤخرًا برنامج الأمن السيبراني (Secure)، الهادف إلى تدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني للعمل في القطاع المالي، حيث احتوى البرنامج على تأهيل علمي، وتدريب وتطبيق عملي على يد خبراء عالميين في هذا المجال، إضافة إلى التدريب على رأس العمل، والمشاركة في حلقات نقاش، والعمل على مشاريع جماعية، وتقديم عرض يعكس تجربتهم.

وشارك في البرنامج 21 متدرباً ومتدربةً، خضعوا لتدريب مكثف استمر لمدة ستة أشهر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، واشتمل على ثلاثة مسارات رئيسة، هي: الدفاع والحماية، والهجوم واختبار الاختراق، والبنية التحتية والهيكلة، والحوكمة وإدارة المخاطر.

الجدير بالذكر أن برنامج الأمن السيبراني (Secure) يسهم في بناء كوادر مؤهلة، وصناعة جيل واعد من المختصين السعوديين في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي، وهو ما يجعلهم قادرين على الإسهام في حماية هذا القطاع الحيوي، وقيادة أمن المعلومات نحو التميز والابتكار.