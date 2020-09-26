3 ولايات أمريكية تسجل أرقامًا قياسية في إصابات كورونا اليومية

يوتا 1411 إصابة جديدة.. ومينيسوتا 1177 وأوريغون 440

سجلت ثلاث ولايات أمريكية يوم الجمعة أرقامًا قياسية في الزيادات اليومية لإصابات فيروس كورونا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات في البلاد الـ7 ملايين، وفق إحصاءات وكالة "رويترز".

وسجلت ولاية مينيسوتا 1177 إصابة جديدة، وولاية أوريغون 440 إصابة، متجاوزة رقمها القياسي السابق المسجل في يوليو الماضي.

بدورها سجلت ولاية يوتا 1411 إصابة جديدة، وهي زيادة قياسية لثاني يوم على التوالي.

كما سجلت ولايتا مونتانا وساوث داكوتا أرقامًا قياسية في الزيادات اليومية يوم الخميس.

وتمضي إصابات كورونا في الولايات المتحدة في اتجاه تصاعدي، وزاد متوسط عدد الحالات اليومية في الأيام السبعة الماضية بنسبة تفوق 10% بالمقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لتحليل "رويترز".

وفي المتوسط، تسجل الولايات المتحدة 44 ألف حالة إصابة جديدة يوميًّا ونحو 700 حالة وفاة.