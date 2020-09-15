محافظ المجمعة يستقبل مدير التدريب التقني بمنطقة الرياض

استعرض اللقاء إجراءات مواجهة جائحة كورونا

استقبل محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبد الله بن فيصل، اليوم الثلاثاء، مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبد الرحمن بن عمر المقبل.



وتضمّن اللقاء تقديم الشكر لمحافظ المجمعة على الدعم اللامحدود للمنشآت التدريبية في المحافظة.





بعد ذلك جرى تسليط الضوء على منجزات المؤسسة وإحصائيات المخرجات التدريبية العام الماضي، وحالة القبول للفصل الأول الحالي، ومجالات التعاون والتكامل بين المنشآت التدريبية مع القطاع العام والخاص في المحافظة، وتقديم الدعم اللازم للصيانة التطوعية من خلال المحافظة.



كما جرى استعراض ما قامت به المؤسسة من إجراءات وتنظيمات في مواجهة جائحة كورونا وتضافر الجهود لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في ذلك.