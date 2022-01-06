تحت رعاية "وزير الرياضة".. معهد إعداد القادة يُدشن يوم المهنة الرياضي

بدعم من برنامج "جودة الحياة" نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030

تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، أعلن معهد إعداد القادة إقامة فعالية "يوم المهنة الرياضي" على مدار 3 أيام، خلال المدة من 25 إلى 27 يناير الجاري، في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.



وتُعد مبادرة "يوم المهنة الرياضي" إحدى مبادرات شبكة الرياضيين السعوديين التابعة لمعهد إعداد القادة، بدعم من برنامج "جودة الحياة"، نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تمكين القدرات والكفاءات الوطنية الشابة من الدخول إلى سوق العمل.



وتهدف المبادرة التي ينظمها للمرة الأولى معهد إعداد القادة إلى توفير قنوات اتصال بين الباحثين عن عمل من ذوي القدرات والكفاءات، وأصحاب الأعمال في القطاعات والمؤسسات الرياضية والجهات ذات العلاقة، لسد الفجوة الوظيفية في القطاع الرياضي السعودي، وإتاحة الفرصة لجميع القطاعات الرياضية للتعريف بنشاطاتها، وطرح ما لديها من فرص وظيفية، خلال المبادرة التي يتخللها إقامة ورش عمل وجلسات حوارية، مع عدد من المتخصصين في المجال الرياضي.



وثمن المدير العام لمعهد إعداد القادة عبد الله بن فيصل حمّاد لوزير الرياضة رعايته لهذه المبادرة، التي تُجسد دور الوزارة الريادي في تمكين شباب وفتيات الوطن أصحاب القدرات والكفاءات، وتوفير الفرص الوظيفية لهم، وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بما يُحقق مستهدفات رؤية 2030.



ويمكن للجهات الراغبة بالمشاركة في "يوم المهنة الرياضي" التقدم بالطلب من خلال زيارة الموقع المخصص للمبادرة: careerfair.ssn.sa/ خلال مدة التقديم المحددة حتى 9 يناير.