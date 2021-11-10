السديس يوجّه بمتابعة إتمام مشاريع المسجد الحرام والرفع بالتقارير الدورية

وفق جدول زمني محدّد لتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بمتابعة إتمام مشاريع المسجد الحرام وجدولتها زمنياً، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بالتقارير الدورية بذاك.

وأوضح، أهمية متابعة الوكالة مشاريع المسجد الحرام وضرورة إنجاز وإتمام المشروعات المرتبطة ببيت الله الحرام، مؤكداً القيام بالأعمال وفق الجدول الزمني المحدّد، ومنظومة واحدة لتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأكّد الشيخ السديس، حرص قيادة المملكة العربية السعودية -حفظها الله- على متابعة المشاريع والأعمال المتعلقة بالحرمين الشريفين، وتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان لضيوف بيت الله الحرام.