ديربي العاصمة يجمع النصر والهلال.. والأهلي يتطلع للصدارة عبر بوابة الخويلدية

في الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة

تستكمل يوم غدٍ الاثنين منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ديربي الرياض الذي يجمع فريقي النصر والهلال عند الساعة الـ(5:30 ) على صالة وزارة الرياضة بالرياض، حيث يتوقع أن تحمل المواجهة الكثير من الإثارة والتشويق.

يدخل النصر اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وفي الدمام، يلتقي الأهلي مع الخويلدية في لقاء مؤجل من الجولة السابعة في تمام الساعة الـ(5:00)م على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويبحث فيه الأهلي عن النقاط الثلاث لينفرد بصدارة الدوري الممتاز.

يدخل الخويلدية اللقاء للابتعاد عن المراكز الأخيرة، حيث يمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحل الأهلي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

وشهدت الجولة الثامنة إقامة عدة لقاءات مساء أمس السبت، حيث واصلت طائرة الفيصلي صدارتها لفرق الدوري الممتاز عقب تجاوزها ضيفها الترجي في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي سدير بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل واحد، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الترجي عند النقطة 15.

وبعد مباراة ماراثونية أقيمت في جدة، حقق ضمك فوزًا مثيرًا على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل اثنين، محققًا الفوز الثالث له على التوالي في الدوري، ورافعًا رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز الخامس، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 8.

وفي صالة وزارة الرياضة بالدمام، نجح الأهلي في تجاوز الخليج بسهولة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء ليصل الأهلي إلى النقطة 21 في المركز الثاني ويبقى الخليج على رصيده السابق بـ 8 نقاط .

وفي اللقاء الأخير بالدمام، تجاوز فرسان مكة نادي الهداية في مباراة قوية ومثيرة، بعد تغلبه عليه بثلاثة أشواط مقابل اثنين، ليضيف الوحدة النقطة 8 في رصيده، في الوقت الذي تحصل فيه الهداية على نقطة، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط.