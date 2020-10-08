اعتدال حراري قادم.. "كراني" يتوقع تدفقاً مبكراً لـ"الزائر السيبيري"

أشار إلى امتداد محوره تدريجياً حتى جنوب الرياض والقطاع الشرقي

توقّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، حدوث اعتدال حراري ناتج عن تعمق مبكر للمرتفع السيبيري على وسط وشرق الشمال في المملكة.

وأشار عبر "تويتر" اليوم إلى أن محوره يمتد تدريجياً حتى جنوب الرياض والقطاع الشرقي بانخفاض حراري ملموس.

وتوقع "كراني" كتلة دافئة على الغرب وشمال الغرب مع امتداد السودان.