أنقذوا 3 أبناء لمواطن توفي وزوجته في سيل.. أمير عسير يكرم 6 من أبطال "المدني"

منحتهم وزارة الداخلية نوط الإنقاذ.. وحفل الإمارة للتقدير

كرّم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير 6 من منسوبي الدفاع المدني عقب منحهم نوط الإنقاذ من وزارة الداخلية؛ نظير إنقاذهم ثلاثة أبناء لمواطن توفي هو وزوجته إثر جرف السيول لمركبتهم في أحد الأودية شمال مدينة أبها في وقت سابق.

جاء هذا التكريم في حفل نظمته إمارة المنطقة بهذه المناسبة كيوم من أيام التقدير.

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03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 03:29 PM

منحتهم وزارة الداخلية نوط الإنقاذ.. وحفل الإمارة للتقدير

أنقذوا 3 أبناء لمواطن توفي وزوجته في سيل.. أمير عسير يكرم 6 من أبطال "المدني"

محمد طيران

الرياض

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كرّم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير 6 من منسوبي الدفاع المدني عقب منحهم نوط الإنقاذ من وزارة الداخلية؛ نظير إنقاذهم ثلاثة أبناء لمواطن توفي هو وزوجته إثر جرف السيول لمركبتهم في أحد الأودية شمال مدينة أبها في وقت سابق.

جاء هذا التكريم في حفل نظمته إمارة المنطقة بهذه المناسبة كيوم من أيام التقدير.

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