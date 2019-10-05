"الفيصل" يرعى حفل "إخاء" لتكريم المتميزين .. الأربعاء المقبل

تكريم 80 متميزًا في المراحل الدراسية وسوق العمل

يرعى نائب أمير منطقة المدينة المنورة، سعود بن خالد الفيصل، مساء الأربعاء المقبل، حفل التميز السنوي الخامس، بقاعة المؤتمرات بجامعة طيبة، والذي تنظمه المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" بالمدينة المنورة.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، صالح بن خليف الدهمشي أن"حفلات التميز بمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، تهدف إلى تشجيع الطلاب الأيتام المتفوقين الذين ترعاهم المؤسسة على بذل المزيد من الجهد، وبث روح الحماس والمنافسة لدى بقية الأيتام لزيادة تحصيلهم الدراسي، إضافة إلى تكريم المتميزين عمليًا، ممن حصلوا على التقييم المثالي في سوق العمل وأثبتوا جدارتهم بمختلف تخصصاتهم العملية.

وأعرب عن شكره لأمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، لاهتمامه بفئة الأيتام، وحرصه على تلمس احتياجاتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، كما شكر نائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد الفيصل، لرعايته الكريمة وتشريفه الحفل.

كما شكر "الدهمشي" وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، الذي يولي فئة الأيتام أهمية كبيرة لتقديم كل الاحتياجات الممكنة لدعمهم وتأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم.

ونوه بالدعم اللا محدود الذي تلقاه مؤسسة "إخاء" من الحكومة الرشيدة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، الذي عزز الدور الاجتماعي والعمل الإنساني لفئات المجتمع، ولاسيما المستفيدين من الجمعيات الخيرية عبر رؤية المملكة 2030 التي دعت إلى تضافر الجهود وتحقيق التكامل بين الجهات الخيرية والقطاعات الأخرى، ونقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية والمنتجة لتحقيق تطلعاتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفق خطط بناءة ورسم خريطة طريق لمستقبل واعد لهم بإذن الله، من خلال تبني العديد من البرامج الهادفة والنوعية التي تعمل على النهوض بالعمل الخيري والإنساني بكل مجالاته.

ولفت "الدهمشي" إلى أن القطاع الخيري يحتل في عهدنا الزاهر حيزًا مهمًا، ومكانة مرموقة، وأصبح يشكل رقمًا مهمًا في المعادلة الاقتصادية، وهو قطاع ثالث شريك للقطاعين الآخرين في عملية التنمية البشرية، وأصبح كيانًا مؤسسيًا منظمًا، وركيزة أساسية من ركائز انطلاق المملكة نحو مستقبل مشرق بإذن الله.

ومن جانب آخر أوضح مدير فرع مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، محمد الريمي، أنه سيتم تكريم ٦٦ متفوقًا ممن حصلوا على درجات التفوق العلمي لمختلف المراحل الدراسية ومراحل التعليم الجامعي، إضافة إلى تكريم ١٤ متميزًا، ممن أثبتوا جدارتهم في سوق العمل.

وأضاف: أن الحفل سيتضمن كلمة للمؤسسة، وعرضًا مرئيًا لأبرز النجاحات التي تحققت لأبنائها في فرعها بالمدينة المنورة خلال العام الهجري الجاري، والبرامج والنشاطات التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال "إخاء"، إضافة إلى أوبريت "بصمة وأثر" وقصيدة شعرية، وتسليم الوحدات السكنية للمستحقين، وكذلك تكريم الشركاء الإستراتيجيين للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والداعمين لها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.