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ردًّا على سؤال حول مدى إمكانية الاستفادة من الخدمات

"المرور": يحقّ للورثة إجراء الفحص الدوري لمركبة المتوفى

أفادت الإدارة العامة للمرور بأن نظام المرور يسمح لوكيل الورثة الاستفادة من خدمات المرور.

وكان الحساب الرسمي للمرور قد تلقى سؤالًا عبر "تويتر" من مغرد يسأل: "هل أستطيع إجراء فحص دوري لمركبة متوفى؟ وما هي الإجراءات والوثائق اللازمة"؟

وأجاب "المرور" عن السؤال بالقول: ‏‎‎بإمكان وكيل الورثة إجراء الفحص الدوري للمركبة.