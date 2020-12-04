"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء

"الأرصاد" نبّهت من أمطار ورياح سطحية على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998؛ للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).