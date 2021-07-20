ضخ 550 ألف متر مكعب من المياه لضيوف الرحمن على المشاعر المقدسة ومكة في يوم عرفة

لم تشهد أي انقطاعات والشركة أكدت جاهزية الفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ

أعلنت شركة المياه الوطنية عن استمرارية إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمواصلة في تنفيذ خطتها التشغيلية لمنظومة المياه حسب ما أُعد لها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1442هـ.

وأوضحت أن كميات المياه المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت ما يقارب ٥٥٠،٠٠٠ متر مكعب.

وأشارت الشركة إلى أنه على صعيد الكفاءة التشغيلية فقد بلغ إجمالي كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للأربع وعشرين ساعة الماضية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف إلى أكثر من نصف مليون متر مكعب ليصل معدل الضخ المستمر إلى (٢١) ساعة في اليوم للأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة، وعلى مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام.

وأكدت الشركة أنه وبفضل من الله لم تشهد أي انقطاعات مؤثرة على عملياتها التشغيلية مع عدم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة ولله الحمد، مؤكدة استمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ –لا سمح الله- وفقاً للممارسات المهنية وتبعًا للبروتوكولات الصحية المطبقة.