"الصحة": تسجيل 125 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 243 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 14 ديسمبر 2020، تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 360013 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 243 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 350792 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6059 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3162 والحالات الحرجة 493 حالة.