تعليم عسير يحتفي بيوم التأسيس.. الاثنين

يشمل قصائد وطنية وعرض أزياء ومعرضًا فنيًا

تحتفي الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، الاثنين المقبل، بيوم التأسيس، وذلك على مسرح الإدارة بتنظيم من إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العمري، أن الاحتفال يجسد الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة العظيمة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود، وبداية تأسيسه للدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية، وتعزيز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة، وترسيخ الاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي للدولة ومجتمعها، ونشر الوعي والمعرفة لدى النشء، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله- والافتخار بتاريخ الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة.

وأضاف "العمري" أن الاحتفال يتضمن قصائد وطنية وعرضًا لأزياء كل منطقة، ومعرضًا فنيًا، كما يشمل العديد من العروض المسرحية والفقرات من أبرزها "يوم بدينا"، و"عاصمة التأسيس"، فضلاً عن الاحتفالات التي تنفذ في كل مدرسة، وما تتضمنه من مناشط ومسابقات وفعاليات تُعنى بالتعريف بيوم التأسيس والاعتزاز بجذور الدولة الراسخة، وغرس قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب والطالبات خصوصا وفئات المجتمع التعليمي عمومًا .