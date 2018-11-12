"البيئة" ترفع الحظر عن استيراد بيض التفقيس والصيصان من الهند

جاء لعدم تسجيل بؤر جديدة لمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر المؤقت الذي فرضته سابقاً على استيراد بيض التفقيس والصيصان من جمهورية الهند.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي أن رفع الحظر جاء بناء على متابعة الوضع الوبائي الصحي البيطري في دول العالم، من خلال موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، حيث تبين عدم تسجيل بؤر جديدة لمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة بجمهورية الهند خلال الأشهر الثلاثة الماضية.