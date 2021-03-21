طيران التحالف يقصف مخزن طائرات مسيرة بصنعاء

"دعم الشرعية" نشر فيديوهات للعملية الجارية بمحافظة مأرب

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد فيديوهات للعملية الجارية في محافظة مأرب لدعم الجيش الوطني اليمني، حيث تظهر الفيديوهات استهداف مقاتلات التحالف لمجموعة من الأهداف العسكرية للميليشيات بشكل دقيق وتدميرها.

وظهرت عددٌ من المقاطع استهداف مخزن طائرات من دون طيار في صنعاء.