مدير "تعليم جازان": تعاون الأسر أثمر عن انطلاقة ناجحة للعودة الحضورية للمدارس

أثنى على التزام الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية وجاهزية الفصول المدرسية

شارك المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي اليوم الأحد، أبناءه طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال يومهم الأول في العودة الحضورية، لدى زيارته لعدد من المدارس والروضات، يرافقه المساعد للشؤون المدرسية ملهي عقدي.

وأشاد "أبو هادي" لدى زيارته للمدارس، بجهود منسوبيها في تهيئة وتجهيز البيئة المدرسية الآمنة؛ مُثنيًا على التزام الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية وتعاون أولياء الأمور والأسر؛ مما أثمر عن انطلاقة ناجحة للعودة الحضورية؛ مُعبرًا عن سعادته بما شاهده من انضباط كبير في المدارس وبما لمسه من مشاعر الفرح والسرور والحماس من الطلبة لدى عودتهم للفصول الدراسية.

واستمع "أبو هادي" خلال جولته على المدارس، لعدد من أولياء الأمور الذين أشادوا بقرار العودة الحضورية وبجهود وزارة التعليم في تجهيز المدارس وتهيئتها للطلبة؛ لضمان رحلة دراسية آمنة وناجحة خلال ما تبقى من العام الدراسي.

من جانب آخر وقف المساعد للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف على انتظام الطلاب حضوريًّا بعدد من مدارس مكتب التعليم بالمسارحة والحرث، مطلعًا على تجهيزات المدارس وجهودها في تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تفقدت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم، عددًا من مدارس الطفولة المبكرة والروضات التابعة لمكتب تعليم المسارحة والحرث، مرحّبة بعودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة في بيئة مدرسية آمنة، ومثنية على الجهود المبذولة من قِبَل مديرات المدارس ومنسوباتها.

يُذكر أن تعليم جازان شكّل عددًا من اللجان لمتابعة العودة الحضورية للطلاب والطالبات وتقديم الدعم لمكاتب التعليم والمدارس، كما نفّذ المشرفون والمشرفات عددًا من الزيارات الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.