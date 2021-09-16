الديوان الملكي ينعي والدة عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

أصدر الديوان الملكي اليوم، بيانًا، قال فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.
وأضاف البيان: سيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 9/ 2/ 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الفرقان في مدينة الدمام.
وأردف بيان الديوان الملكي: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
سيصلى على الفقيدة بعد صلاة العصر اليوم في جامع الفرقان بمدينة الدمام
أصدر الديوان الملكي اليوم، بيانًا، قال فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.
وأضاف البيان: سيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 9/ 2/ 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الفرقان في مدينة الدمام.
وأردف بيان الديوان الملكي: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.